Langlauf-Star Kläbo verzichtet auf Start über 15 km Freistil

Langlauf-Star Johannes Kläbo aus Norwegen verzichtet auf einen Start im Olympia-Rennen über 15 Kilometer in der freien Technik. Der 21-Jährige, der am Dienstag im Sprint Gold gewann, steht für das Rennen am Freitag (7.00 Uhr MEZ) nicht auf der Startliste des Weltverbandes FIS.

SN/APA (Keystone)/GIAN EHRENZELLER Kläbo ruht sich auf seiner Goldenen aus