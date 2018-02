Lara Gut tritt in alpiner Kombination nicht an

Die Schweizerin Lara Gut wird in der alpinen Kombination der Damen bei den Winterspielen in Pyeongchang am Donnerstag nicht teilnehmen. Vor dem zweiten Sprung in der Olympia-Abfahrt erlitt Gut am Mittwoch einen Schlag in das linke Kniegelenk, sie schied daraufhin aus. Die Tessinerin konnte aber noch problemlos ins Ziel fahren.

SN/APA (AFP)/MARTIN BERNETTI Enttäuschung in der Abfahrt bei Lara Gut