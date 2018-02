Letzte Olympia-Abfahrt für Vonn - ÖSV-Damen kämpferisch

Wie schon im Super-G sind bei Olympia auch in der Abfahrt am Mittwoch (3.00 Uhr MEZ) Lindsey Vonn und Sofia Goggia die Gold-Favoritinnen. Aber bereits der Super-G hat mit dem Sensationssieg von Ester Ledecka vor Anna Veith gezeigt, dass die Piste in Jeonsgeon gut ist für Überraschungen. Vonn will in ihrer letzten Olympia-Abfahrt dennoch das Schicksal zwingen. "Ich bin hier, um zu gewinnen."

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Lindsey Vonn will ihr zweites Olympia-Gold