Langläufer Max Hauke hat die gesundheitlichen Probleme hinter sich gelassen, die Leistungen im Olympia-Winter waren konstant. Im Weltcup war er über 15 km Skating zweimal unter den besten 15, doch in Pyeongchang formulierte er das Ziel für sein "Lieblingsrennen" am Freitag (07.00 Uhr MEZ) vorsichtig. "Grundsätzlich sind die Top 30 das Ziel, aber ich schiele schon in Richtung Top 20."

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Hauke ist wieder fit