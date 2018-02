Lim Hyo-jun holte im Short Track Südkoreas erstes Gold

Short-Track-Athlet Lim Hyo-jun hat das erste Gold für Gastgeber Südkorea bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewonnen. Über 1.500 m setzte sich der 21-jährige Weltmeister am Samstag im Finallauf vor dem Niederländer Sjinkie Knegt und dem Russen Semjon Jelistratow durch. Der holte die erste Medaille für die Sportler, die in Südkorea als "Olympische Athleten aus Russland" antreten.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Die Freude kannte keine Grenzen