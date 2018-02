Litauens Präsidentin lobt Olympia-Ausschluss Russlands

Litauens Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite hat den Ausschluss Russlands von den Pyeongchang-Spielen wegen des Doping-Skandals im Land als "großen Schritt in Richtung eines transparenteren Sports" gewürdigt. "Die Olympischen Spiele haben schlussendlich damit begonnen, sich selbst zu reinigen und eine strenge Haltung zu Skandalen einzunehmen", sagte sie laut einem BNS-Agenturbericht vom Montag.

Grybauskaite lobte das Internationale Olympische Komitee (IOC) und andere Institutionen für deren Mut, gegen ein Land vorzugehen, das in einen Dopingskandal verwickelt sei, der bis in höchste Staatskreise reiche. "Das schafft einen sehr guten Präzedenzfall", sagte die Staatschefin bei einem Besuch der litauischen Olympia-Athleten.

Das IOC hatte das russische Nationale Olympische Komitee wegen des Skandals um die Doping-Manipulationen in Sotschi 2014 suspendiert. Zu den Spielen in Pyeongchang wurden vom IOC 169 russische Sportler zugelassen, die unter neutraler Flagge und der Bezeichnung "Olympische Athleten aus Russland" (OAR) in Südkorea antreten. 168 davon treten auch an.

(Apa/Dpa)