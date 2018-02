Massenstart-Teilnahme für Herzog wegen Erkrankung fraglich

Zum Abschluss der olympischen Eisschnelllauf-Bewerbe im Gangneung Oval sind am Samstag (ab 12.00 Uhr MEZ) Vanessa Herzog und Linus Heidegger bei der Olympia-Premiere des Massenstarts im Einsatz. Das Antreten Herzogs wackelt aber derzeit: Wie der ORF berichtete, sei das Antreten wegen einer Erkrankung zumindest fraglich. Herzog hatte bereits Anfang Februar mit einer Influenza zu kämpfen.

Während die neu ins Programm aufgenommene Disziplin für die Tirolerin, so sie antreten kann, die letzte kleine Medaillenchance darstellt, gibt ihr Landsmann Heidegger sein Debüt bei Winterspielen. Nach den Plätzen vier über 500 und fünf über 1.000 Meter steht Herzog bei den Pyeongchang-Spielen noch ohne Edelmetall da. Ob sich das am Samstag ändern kann, ist fast unmöglich vorherzusagen. "Da ist alles drin. Ich kann Erste, ich kann Letzte werden", wagte die 22-Jährige schon unmittelbar nach 500er-Rennen keine Prognose. Rund neun Minuten dauert ein Rennen - das ist die Sprinterin nicht gewohnt.

Allerdings sei der Massenstart mit einem Etappenrennen zu vergleichen: "Ich vergleiche es gerne mit der Tour de France. Wenn das Rennen langsam ist, gewinnen die Sprinter. 16 Runden sind für mich sehr lang." Die Erwartungen halten sich deshalb in Grenzen. Ein kleiner Anhaltspunkt lässt sich dann aber doch ausmachen: In der laufenden Saison lief Herzog in der noch jungen Disziplin beim Weltcup-Auftakt im niederländischen Heerenveen auf Platz sechs, trat in den beiden weiteren Bewerben nicht mehr an.

Aus internationaler Sicht muss man vor allem die drei Weltcup-Saisonsiegerinnen Francesca Lollobrigida (ITA), Claudia Pechstein (GER) und Ayano Sato (JPN) bei den Damen auf der Rechnung haben. Bei den Herren fuhr der Südkoreaner Lee Seung-hoon zwei Erfolge ein, der Italiener Andrea Giovannini einen.

Voller Vorfreude auf seinen ersten und einzigen Auftritt in Gangneung ist der ebenso 22-jährige Linus Heidegger. Sein Ziel ist in erster Linie das Überstehen des Halbfinales. Ein Finaleinzug würde die Top 16 bedeuten. "Alles andere ist dann Draufgabe", meinte der Tiroler gegenüber der APA. Beim Weltcup in Calgary wurde er in der aktuellen Saison zwar Fünfter, diese Vorgabe sei für Olympia aber zu hoch gegriffen. "Das ist ein Ziel, das würde ich eher als unrealistisch einschätzen."

Mit der erfolgreichen Olympia-Qualifikation hat sich für Heidegger einen langjähriger Traum erfüllt. Seit über einem Jahr liegt der Fokus des Tirolers auf dem Großereignis in Südkorea. Umso größer war die Freude, als er einen von nur 24 Massenstart-Quotenplätzen ergatterte. "Es sind halt wirklich die Allerbesten da. Ich bin total froh, dass das aufgegangen ist", ist Heidegger, der die Slalom-Bronzemedaille von Michael Matt live vor Ort miterlebt hat, stolz.

Den Debütanten erwartet am Samstag ob der großen Eisschnelllauf-Begeisterung der Südkoreaner ein volles Haus: "Ich bin sehr glücklich darüber, beim größten Rennen meiner bisherigen Karriere in einem vollen Stadion zu laufen. Beim Skifahren sind nicht so viele Leute. Ich hoffe, ich kann das doppelt genießen", sagte der 14. das Massenstart-Gesamtweltcups.

Eine neue Disziplin im Olympia-Programm tut dem Eisschnelllauf laut Heidegger gut. "Es ist sicher zum Zuschauen der spannendste Bewerb. Gerade Eisschnelllaufen ist eine Sportart, die sich oft ein bisschen unter ihrem Wert verkauft", sieht der ÖOC-Athlet eine Gelegenheit, die Sportart moderner zu präsentieren. Unter den Athleten wird die Disziplin keineswegs mehr stiefmütterlich behandelt. "Der Bewerb hat sich im Weltcup total etabliert und ist wirklich unter den Eisschnellläufern als vollwertige Distanz anerkannt."

Der Massenstart hat zahlreiche Eigenheiten, gerade das mache ihn auch so spannend. "Es kann wirklich sehr viel passieren, weil das ein extrem taktisches Rennen ist. Man kann sehr viel von der Missgunst oder dem Glück anderer profitieren", erklärte Heidegger, dem auch besonders das Duell Mann gegen Mann taugt: "Das direkte Duell mit so vielen anderen Athleten gibt es natürlich in den anderen Disziplinen nicht."

Das Rennen wird auf der Aufwärmbahn gelaufen. Aufgrund des engeren Radius sind die Kurvengeschwindigkeiten besonders hoch. Dafür haben die Österreicher im Sommer extra mit einem Techniker aus den Niederlanden an der optimalen Materialabstimmung gearbeitet. "Da gilt es dementsprechend scharfe und gebogene Kufen zu haben, um sicher und schnell um die Kurve zu kommen", erklärte Heidegger die entscheidenden technischen Komponenten.

(APA)