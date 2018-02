Matthias Mayers Top-Timing - Gold im Vierjahresrhythmus

Skirennläufer Matthias Mayer darf sich ab sofort Doppel-Olympiasieger nennen. Gold 2014 in Sotschi in der Abfahrt ließ der 27-Jährige vier Jahre später Gold im Super-G in Jeongseon folgen. Dazwischen liegt eine Zwangspause wegen Wirbelbrüchen. Und auch die Rennen bei den Winterspielen in Südkorea begannen alles andere als vielversprechend, doch der Kärntner biss sich durch.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Mayer ist scheinbar ein Spezialist für Olympia