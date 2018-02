Mayer gibt noch kein "Grünes Licht" für Abfahrt

Der Einsatz von Skirennläufer Matthias Mayer in der Olympia-Abfahrt am Donnerstag in Jeongseon steht noch nicht hundertprozentig fest. Der Sotschi-Olympiasieger zog sich am Dienstag bei seinem Sturz nach Einfädler im Kombi-Slalom einen starken Bluterguss zu, als er auf das Gesäß knallte.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Mayer mit folgenschwerem Einfädler