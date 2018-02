Medaillengewinner mit Plädoyer für die Alpine Kombination

Das Olympia-Podium ist sich einig gewesen: Die Alpine Kombination soll Fortbestand haben. Allerdings lieber mit Super-G als mit Abfahrt, geht es nach Pyeongchang-Goldmedaillengewinner Marcel Hirscher. 1936 in Garmisch-Partenkirchen war die Kombination der erste Alpinbewerb in der Geschichte der Olympischen Spiele, 2018 hat dieser Traditionsbewerb wohl zum letzten Mal stattgefunden.

Die Pläne des Internationalen Skiverbandes (FIS) sehen vor, dass die Kombination ab spätestens 2020/21 aus den Rennkalendern verschwindet. Davor werden bei den Weltmeisterschaften 2019 in Aare nochmals Medaillen vergeben, weshalb aus dem Österreich-Lager auch der Olympiavierte Marco Schwarz seine Ambitionen weiterverfolgen wird. Bei der WM 2021 soll sie durch einen Parallel-Bewerb ersetzt werden.

"Man hat der Kombination zu wenig Stellenwert gegeben. Wie sie zur Zeit dasteht, ist es auch besser, dass man sie auslaufen lässt. Man hätte mehrere Veranstalter suchen müssen oder finden sollen. Aber wenn man nur zwei Kombinationen im Weltcup hat, dann ist es für mich auch ein Auslaufmodell. Die Wertigkeit ist zu gering", hatte ÖSV-Rennsportleiter Andreas Puelacher in Wengen gesagt. Und er verstand, dass Hirscher und auch Alexis Pinturault aus Zeitplan-Gründen darauf verzichteten.

"Es wäre nicht gut, dieses Event aufzugeben, es ist eine Disziplin mit jeder Menge Geschichte. Aber meiner Meinung nach wäre es besser, speziell während der Weltcupsaison, sie mit Super-G zu machen. Dann kostet es dich nur einen Tag. Mit Abfahrt kostet es dich mit drei Trainings vier Tage. Das kann ich nicht machen, weil ich mein Training während der Woche für die technischen Disziplinen brauche", erklärte Hirscher, der 2015 Weltmeister und 2017 Vizeweltmeister in dieser Disziplin war.

Er traf im Weltcupwinter deshalb auch nicht eine Entscheidung gegen die Kombi, sondern fürs Techniktraining. "Es ist nicht so, dass ich nicht starten will. Es ist so, das ich nicht genug Zeit dafür habe. Es wäre großartig, wenn sie weiterbestehen würde."

Auch Olympia-Silbermedaillengewinner Alexis Pinturault möchte auf den Bewerb, in dem er sieben Weltcuprennen gewann, nicht verzichten. "Es unterstreicht, wer der beste Allrounder ist." Es handle sich um eine historische Disziplin. "Es wäre eine Schande, wenn sie entscheiden würden, diese Disziplin in der Zukunft rauzunehmen und damit auch bei den Olympischen Spielen." Es sei der einzige Bewerb, wo sich die besten Abfahrter mit den besten Technikern messen können.

Der Olympiadritte Victor Muffat-Jeandet sprach ebenfalls von einer "Schande". Wenn das Unausweichliche eintrete, bleibt ihm folgendes. "Ist es die letzte Kombi gewesen, dann schätze ich mich sehr glücklich, eine Medaille errungen zu haben. Speziell mit Alexis auf dem Stockerl."

(APA)