Meldonium: Herzmedikament seit 2016 auf WADA-Liste

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat Meldonium mit 1. Jänner 2016 auf die jährlich adaptierte Liste der verbotenen Substanzen gesetzt, weil die missbräuchliche Verwendung des Mittels in verschiedenen Sportarten festgestellt worden war. Die Benachrichtigung aller Athleten über die Aufnahme in die Verbotsliste durch die zuständigen Verbände und Institutionen erfolgte bereits Ende September 2015.

Davor befand sich Meldonium im Jahr 2015 auf der Monitoring-Liste der WADA. In diesem Zeitraum wurden Dopingproben auch schon auf diese Substanz untersucht. Die Häufung von positiven Testergebnissen im Beobachtungszeitraum war mitausschlaggebend für das Verbot.

Es wurde aber bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen von Wissenschaftern in einer Studie festgestellt, dass vor allem Sportler aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion bevorzugt auf Meldonium zurückgegriffen haben. 14 Jahre später ist nun laut russischen Medienberichten Alexander Kruschelnizki, der Olympia-Dritte im Curling-Mixed-Bewerb, bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang positiv auf diese Substanz getestet worden.

Meldonium wird in den baltischen Staaten und in Russland unter dem Markennamen Mildronat als Herzmedikament vertrieben. In Österreich, Deutschland und den USA ist es nicht zugelassen. Es fördert die Durchblutung und Zellregeneration und wird deshalb als Medikament für Angina Pectoris und Herzerkrankungen eingesetzt.

Sportler versprechen sich durch die Einnahme eine verbesserte Durchblutung und damit eine Steigerung der physischen sowie mentalen Belastungsfähigkeit. Der bisher bekannteste Meldonium-Dopingfall hat die russische Tennisspielerin Maria Scharapowa betroffen. Die Gewinnerin aller vier Grand-Slam-Turniere war bei den Australien Open 2016 positiv getestet und schließlich für 15 Monate gesperrt worden.

Im Falle einer positiven Probe auf Meldonium ist laut WADA-Reglement sogar eine Sperre von bis zu vier Jahren vorgesehen. Der Strafrahmen kann aber je nach Sach- und Beweislage reduziert werden. Scharapowa hatte damals zugegeben, dass sie das Medikament schon seit zehn Jahren nehme, und auf die B-Probe verzichtet. Nachdem sie der Internationale Tennis-Verband (ITF) für zwei Jahre gesperrt hatte, reduzierte der Internationale Sportgerichtshof (CAS) im Revisionsverfahren diese Sanktion um neun Monate, weil Scharapowa "keinen signifikanten Fehler" begangen habe.

