Millauer will auf "spektakulärem Kurs" ins Slopestyle-Finale

Für Clemens Millauer ist der in der Vorbereitung gegangene Weg der Schlüssel zur erfolgreichen Qualifikation für die Olympischen Spiele in Südkorea gewesen. Der Freestyle-Snowboarder wird am Samstag in Bokwang im Slopestyle versuchen, "auf einem sehr spektakulär gebauten Kurs" das Finale der besten Zwölf zu erreichen.

Langsam tasteten sich Millauer und Teamkollegin und Freundin Anna Gasser in den Trainings an den Slopestyle-Kurs im Zeichen der Fünf Ringe heran. "Die Rails, also die Geländer, die man rutschen kann, sind höher als man selbst, an die zwei Meter. Das ist schon eine Herausforderung", sagte der 23-jährige Millauer. Die Kicker (Schanzen/Sprünge) seinen recht gut gebaut, einer davon schief als Sidejump.

"Das größte Problem ist, sich einen Run zusammenzubauen, aber das wird schon hinhauen", glaubt Millauer an seine Chance. Er habe bereits einen Lauf im Kopf, den er in der Qualifikation machen wolle. "Und dann hoffe ich, wenn ich ihn lande, dass ich ins Finale fahren werde." Seine besten Tricks sind der Switchback 12, den er auf dem schiefen Kicker zeigen will, dann will den Frontside-Double-14 und den Backside-Triple-14 (vier Drehungen und dreimal über Kopf) zeigen.

Der Qualifikationszeitraum für das Erreichen der Winterspiele lief über zwei Jahre. Vergangenen Sommer wurde in Japan, Neuseeland und Australien trainiert. "Wir haben uns Zeit genommen, haben uns optimal vorbereitet, und nicht direkt mit Contests begonnen", sagte Millauer, der bei den Winterspielen auch im Big Air antreten wird, wo er in diesem Winter im Weltcup bereits Fünfter und Sechster war. Im Slopestyle indes war er nur im September in Cardrona am Start (39.), geplante weitere Einsätze fielen wegen des Wetters aus.

"Bei uns ist es so, wenn man recht gut im Big Air ist, dann heißt es auch, dass man recht gut im Slopestyle ist, weil da auch dieser Kicker vorkommt. Aber ich bin auch recht gut beim Railfahren. Das geht mir im Big Air direkt ein bisschen ab, deshalb freue ich mich besonders auf den Slopestyle", sagte Millauer, dessen Freundin Gasser ihre Quali erst am Sonntag vor sich hat.

Besonders freut er sich, dass es so viele Trainingsmöglichkeiten auf der Olympiaanlage gab. "Das haben wir bis jetzt bei keinem Weltcup gekriegt, das wird das Niveau dementsprechend heben."

Millauer wurde einst von Freunden darauf aufmerksam gemacht, dass er eigentlich recht gut auf dem Board sei. "Ich wollte dann nur noch Snowboarden gehen, aber Mama und Papa wollten, dass ich unbedingt noch eine Ausbildung fertigmache. Dann bin ich noch drei Jahre auf die Bundessportakademie in Wien gegangen, wo ich auch Turmspringen hatte und solche Sportarten, die mir auch weitergeholfen haben. Das hat mich gelehrt, mich in der Luft gut zu orientieren."

Nach dem Abschluss auf der Akademie ließen ihm seine Eltern "freien Lauf" und vom ÖSV erhielt er einen Startplatz im WM-Aufgebot für den Kreischberg 2015, wo er 33. im Big Air wurde.

Er habe viel am Kreischberg trainiert, wo man den Lande-Airbag bekommen habe. "Das ist für uns optimal. Gut trainieren, ohne hohes Risiko einzugehen. Wenn ich den Airbag nicht gehabt hätte, hätte ich es vor Olympia noch ein bisserl sicherer gespielt, aber so habe ich noch zwei Tricks gelernt. Ich hoffe, dass sie mir bei Olympia entsprechend weiterhelfen."

12 qualifizieren sich für das Finale. "In Sotschi hat man mit sechs bis acht Fahrern für die Medaillen gerechnet, dann ist einer Erster geworden, mit dem niemand gerechnet hat. Das Niveau ist so hoch, die besten fünf machen alle relativ gleiche Tricks. Aber es kann sein, dass wie in Sotschi einer ein bisserl kreativer fährt oder was auspackt, was die Judges so noch nicht gesehen haben und das belohnen." Vor vier Jahren siegte bei der Premiere dieser Disziplin der US-Amerikaner Sage Kotsenburg mit einem Trick, den er nie zuvor gezeigt hatte.

Zu den Favoriten im Phoenix Snow Park zählen der Norweger Marcus Kleveland, die Kanadier Sebastien Toutant, Mark McMorris und Max Parrot sowie der US-Amerikaner Chris Corning.

(APA)