Nach Änderung "Eintages-Showdown" der Parallel-Boarder

Wie im Weltcup üblich doch nur an einem Tag fällt bei Olympia die Entscheidung im Snowboard-Parallelslalom. Nach einer kurzfristigen Programmänderung finden nun am Samstag Qualifikation (1.00 Uhr MEZ) und Finale (5.30 Uhr MEZ) direkt nacheinander statt auf drei Tage aufgeteilt. Für die Boarder war das großteils okay. "Jetzt ist der Job an einem Tag erledigt", begrüßte Julia Dujmovits die Änderung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Dujmovits will mit Olympia-Tattoo Gold holen