Nach Bronze durch Klapfer hoffen Kombinierer auf 2. Streich

Die Bronzemedaille im Einzelbewerb von der Normalschanze hat die nötige Lockerheit gebracht. Nun möchten Österreichs Nordische Kombinierer, angeführt vom Medaillengewinner Lukas Klapfer, am Dienstag (11.00/13.45 Uhr MEZ) den Schwung nutzen und vielleicht zum zweiten Mal zuschlagen. Auf der Großschanze fühlen sich einige Athleten besonders wohl. Mario Seidl gibt sein Olympiadebüt.

Die ersten sechs Trainingssprünge, drei davon am Sonntag, brachten noch keine überragenden Weiten der vier ÖOC-Starter. Auch nicht vom wohl chancenreichsten, weil in bester Form befindlichen Klapfer. "Ja, es ist noch ein bisserl ausbaufähig. Ich suche noch", gestand der Bronze-Mann vom kleinen Bakken. "Ich bin positionsmäßig noch nicht dort, wo ich hin will und auch weitenmäßig, aber heute war schon ein vielversprechender Sprung dabei", bezog sich Klapfer auf einen 127,5-m-Satz im zweiten Versuch. "Ich denke schon, dass ich das noch rechtzeitig hinkriege", dachte er wohl auch an das zunächst mäßig berauschende Training auf der Normalschanze.

Auch Mario Seidl hatte mit 129,5 m im letzten Durchgang am Sonntag einen Ausreißer nach oben dabei. Der 25-jährige Salzburger hofft auf einen guten Olympia-Einstand. "Die Vorfreude auf den ersten Bewerb bei Olympia als Debütant ist natürlich jetzt sehr groß. Ich hoffe, dass ich eine gute Leistung zeigen kann", sagte Seidl. Er habe sich am Anfang schwerer getan. "Aber der letzte Sprung ist jetzt in die richtige Richtung gegangen, auf den kann ich aufbauen."

Der Gesamt-Weltcup-Sechste der vergangenen Saison ist dieses Jahr noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Vielleicht kann die Olympia-Anlage, auf der er vor einem Jahr seine ersten beiden (und bisher einzigen) Weltcup-Podestplätze geholt hat, wieder das Beste aus Seidl herauslocken.

"Wenn ich zurückdenke, sind sehr positive Gefühle mit dem Ort verbunden. Ich habe meine ersten zwei Einzel-Podestplätze machen können. Die Schanze ist mir quasi auf den Leib geschneidert", meinte Seidl im APA-Gespräch. "Ich bin damals jeden Sprung voll vorne mitgehupft und habe eigentlich jeden Sprung gewonnen." Von dieser Form ist er (noch) entfernt.

Im zweiten Training auf dem großen Bakken, das Wilhelm Denifl ausgelassen hat, bot ausgerechnet der nicht nominierte Franz-Josef Rehrl die besten Leistungen und landete mit 133 bzw. sogar 139,5 m zweimal auf Platz eins. Aufgrund seiner zu schwachen Laufleistung war der Steirer aber nicht nominiert worden. Je nach Ausgang und Laufzeiten des nominierten Quartetts könnte Rehrl aber im abschließenden Teambewerb noch eine Chance bekommen.

Aus internationaler Sicht sind natürlich die Deutschen, angeführt vom nun schon zweifachen Olympiasieger von der Normalschanze, Eric Frenzel, und vom vierfachen Weltmeister Johannes Rydzek, die Norweger oder natürlich auch Silbergewinner und Weltcupleader Akito Watabe zu nennen.

(APA)