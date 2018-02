Nach Hirschers Olympia-Sieg: "Heute schaut die ganze Welt auf Annaberg"

Jubelstimmung nach der Olympia-Goldmedaille für Marcel Hirscher in der ganzen Gemeinde. "Heute wird so richtig gefeiert", sagt Bürgermeister Josef Schwarzenbacher.

Es hätte nicht besser kommen können: Um 7.45 Uhr in der Früh tickerten die Eilmeldungen der Agenturen und Online-Plattformen rund um die Welt: Der Salzburger Marcel Hirscher hat bei Olympia in der Kombination die Goldmedaille geholt. "Ja, heute schaut die ganze Welt auf Annaberg", freut sich Bürgermeister Josef Schwarzenbacher über den berühmten Sohn der Gemeinde. "Auch eine kleine Gemeinde hat goldene Kinder."

So richtig gefeiert wird heute am Faschingsdienstag ab Mittag: "Es gibt ein Faschingsstraßenfest. Natürlich wird auch in den umliegenden Gasthäusern gefeiert", sagte Alexander Hirscher, Obmann des Hirscher-Fanclub (im Übrigen "nur" weitschichtig verwandt mit Marcel Hirscher). Er selbst müsse noch bis 14 Uhr arbeiten, aber dann gehe es so richtig los. Der Fanclub werde für Marcel feiern, "denn er selbst darf eh nicht", sagt er mit einem Lachen.

Der Fanclub-Obmann ist wahnsinnig stolz auf Marcel: "Die Leistung ist einfach geil." Er habe sich schon nach der guten Platzierung in der Abfahrt gedacht, das könnte hinhauen mit einem Sieg. Viele hätten in Annaberg mit "ihrem" Skistar mitgefiebert, seien in der Nacht aufgestanden. Er werde Marcel natürlich auch noch schriftlich gratulieren, über WhatsApp oder E-Mail, drinnen stehen werde in etwa: "Gratuliere! Hut ab! Starke Leistung!" Der Fanclub-Chef traut Marcel Hirscher nach der ersten Goldmedaille bei Olympia nun auch noch zwei weitere goldene zu, "denn der Druck, der ist jetzt weg".

Welches Geschenk die Gemeinde Annaberg ihrem "Gold-Marcel" geben könnte, werde in der Gemeinde noch überlegt. "Wir warten noch ab", so Bürgermeister Schwarzenbacher. "Es können ja noch einige Medaillen dazukommen und auch Weltcup-Glaskugeln." Auf die Frage, ob Marcel Hirscher schon Ehrenbürger von Annaberg ist, sagte der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern: "Er könnte es noch werden ..."