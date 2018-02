"New-School" - Ski-Freestyler auch in Korea am "Lernen"

Sechs österreichische Ski-Freestyler haben es 2018 zu Olympia nach Korea geschafft. Neben Buckelpisten-Einzelkämpferin Melanie Meilinger stellt man mit der 17-jährigen Slopestylerin Lara Wolf auch die jüngste ÖOC-Athletin. Marco Ladner, in Sotschi mit 15 Jahren noch das "Teambaby", ist wie Andreas Gohl schon zum zweiten Mal dabei. Für alle "New-Schooler" geht es einmal mehr darum, zu lernen.

Denn die Zweibrett-Sparte steckt einerseits nach wie vor in den Kinderschuhen. Andererseits entwickelt sich Slopestyle seit der Olympia-Premiere vor vier Jahren in Sotschi weltweit gut. Während Buckelpiste oder Springen rückläufig sind, gibt es im Bewerb über einen "Hindernisparcours" im Weltcup bereits Herrenfelder mit über 90 Startern aus über 25 Nationen. "Seit 2014 boomt das richtig. Selbst das Wertungssystem muss angepasst werden, weil die Sportart noch so in Bewegung ist", berichtet Roman Kuss, der sportliche Leiter Freeski im ÖSV.

Im Skiverband hat man sich ressourcenbedingt auf die Disziplinen Slopestyle, Big Air und Halfpipe konzentriert. Einzel-Initiativen wie jene von Meilinger werden aber unterstützt. "Wir haben generell noch viel Arbeit vor uns und müssen Stück für Stück weiterarbeiten", spricht Kuss die organisatorische Herausforderung an. "Die Sportart ist jung. Wir können teilweise die interessierten Kinder gar nicht bedienen", bedauert der 28-jährige Villacher, einst in der Schule Sitznachbar von Alpinski-Star Max Franz.

In Pyeongchang ist die jüngste Starterin auch die mit den besten Aussichten auf einen Finaleinzug. Lara Wolf hat vor zwei Jahren bei Jugend-Olympia Bronze gewonnen, mit Platz 7 bei der WM 2017 hat die HAK-Schülerin aus Tirol ihr Potenzial aufgezeigt. "Ich werde mein Bestes geben, um Österreich so gut wie möglich zu vertreten. Olympia ist einfach Traum", sagte der Teenager aus See in Tirol.

Ski und Schule prägen seit Jahren das Leben von Wolf. "Ich bin sehr froh, dass mich die Schule und meine Klassenkameraden so unterstützen", gestand Wolf, die trotz der vielen Absenzen 2019 maturieren will. Mama und Papa sollen ebenfalls nach Korea kommen. Aber nicht, um die Tochter zu verhätscheln. "Ich bin ja seit der Hauptschule jede Woche bei Contests. Sie sind das also gewohnt."

Wolf taugt am Slopestyle besonders, dass ein spezieller Stressfaktor weg fällt. "Ich muss nicht starten, wenn es drei Mal piepst. Wenn ich bereit bin, fahre ich los."

Elisabeth Gram hat sich mit ihrem Olympiastart in der Halfpipe selbst überrascht. Erst im Sommer war die 21-jährige Tirolerin in Neuseeland wieder in den Weltcup eingestiegen, nachdem sie davor der Ausbildung den Vorrang gegeben hatte. "Ich bin schon überrascht, dass sich das gleich mit Olympia ausgegangen ist", gestand Gram.

Gram hat nach Gold bei Jugend-Olympia 2012 wegen Verletzungen und der HTL-Matura lange pausiert. Obwohl sie derzeit an der Fachhochschule in Stams ist, entschloss sie sich, nochmals anzugreifen. "Dass die Mission in so kurzer Zeit aufgeht, ist sensationell", freute sie sich.

Ob sie nach Pyeongchang eine neuerliche Olympia-Kampagne startet, ist noch offen. "Ich möchte schon am Ball bleiben. Die Frage ist, wie sich die Halfpipe prinzipiell weiter entwickelt. Der Nachwuchs und teilweise auch die Trainingsmöglichkeiten fehlen", verwies Gram darauf, dass man neben einer mächtigen Halfpipe auch Skidoos und Airbags für Übungszwecke zu bezahlen habe.

Außerdem sei die Halfpipe durchaus auch gefährlich. Oder zumindest schmerzhaft. "Man hat relativ wenig Platz zum Landen und dann fliegt man sechs Meter nach unten. Präzision ist also gefragt." Mit einem technisch sauberen Lauf könne sie eventuell fehlende Höhe bei den Sprüngen wettmachen, hofft Gram. "Jedenfalls ist es aufregend, bei Spielen dabei zu sein."

Melanie Meilinger komplettiert das rot-weiß-rote Freestyle-Dreimäderlhaus. Die 26-Jährige vom Hochkönig hat sich mit ihrem slowenischen Coach Ales Span alleine durchgeschlagen. Am Ende half auch die Crowdfunding-Aktion "I believe in you" mit, um das Abenteuer der Salzburgerin finanziell abzusichern.

"Ich kämpfe mein ganzes Leben darum", erklärte die frühere Alpinskifahrerin. Erst eine Trainertätigkeit in Australien hatte sie einst "eher zufällig" für die Buckelpiste sensibilisiert. Als man in Österreich ein Team für die Heim-WM 2015 aufzustellen begann, nahm sie die Einladung zum Schnuppertraining sofort an.

"Seitdem kämpfe ich mich durch die Buckel", sagt die erste ÖSV in den "Moguls" seit Margarita Marbler 2010 lachend und erklärte: "Seit ich Freestyle betreibe, ist Olympia ein Traum für mich. Hier bin ich jetzt und ich bin megaglücklich", so die Salzburgerin. "Es war schwierig, aber ich lebe meinen Traum."

Meilinger ist bewusst, dass ihre Weltcupergebnisse nicht so berauschend sind. Das liege einerseits am großen Starterfeld in einer Olympia-Saison. "Aber auch daran, dass ich erst mit 20 Jahren angefangen habe, am Trampolin Saltos und Schrauben zu machen. Ich freue mich aber sehr, Österreich in einer Sportart, die nicht so berühmt ist, zu vertreten."

Ob sie nach Korea weitermacht, ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung. "Bisher habe ich alles wegen dem Sport beiseitegeschoben. Da geht sich arbeiten nebenher nicht aus", so die gelernte Hotelkauffrau aus Mühlbach. Auch im Buckelpistenbereich sei es aufwendig und schwierig, Trainingspisten zu bauen. "Alleine die Pistenraupenstunden sind mit vielen Kosten verbunden."

Letztlich stellt sich auch bei Meilinger die Frage, wie es mit ihrer Disziplin weitergeht. "Die Buckelpiste hat in Mitteleuropa eher weniger Nachfrage", weiß auch Kuss. Bei Slopestyle, Big Air und Halfpipe habe man hingegen eine Weltcuptour mit fast 20 Bewerben auch in China, Neuseeland oder den USA. Österreich hat mächtig Nachholbedarf. Kuss: "Wir haben in den letzten Jahren viel weitergebracht. Aber insgesamt sind wir freestylemäßig Entwicklungsland."

Deshalb sind die Erwartungen für Olympia auch nicht sehr hoch angesetzt. "Lara Wolf hat das Zeug für das Finale. In den anderen Disziplinen hatten wir Top-12-Ergebnisse. Da anzuschließen, wäre schön", so Kuss. "Insgesamt muss man aber die Kirche im Dorf lassen, das Beste draus machen und weiterarbeiten."

