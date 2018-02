Niederländer Kramer hat schlaflose Nächte nach 10-km-Pleite

Der niederländische Eisschnellläufer Sven Kramer hat nach seinem mäßigen Abschneiden im 10.000-Meter-Rennen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach wie vor schlaflose Nächte. "Das hat mich schwer getroffen, und ich kämpfe immer noch damit. Klar hält es mich nachts auch wach," sagte Kramer dem niederländischen Fernsehen.

Die Olympia-Goldene über 10.000 m fehlt weiterhin in der Medaillensammlung des 31-Jährigen. In Vancouver vor acht Jahren kam Kramer zwar als Erster ins Ziel, wurde allerdings disqualifiziert, da er die falsche Bahn gewählt hatte. 2014 musste er sich in Sotschi mit Silber begnügen. Beim Rennen in Südkorea blieb ihm mit über 21 Sekunden Rückstand auf seinen ehemaligen Teamkollegen Ted-Jan Bloemen, der nun für Kanada Gold holte, nur der sechste Rang.

Trost spendet dem 31-Jährigen allerdings sein Sieg über 5.000 m in Pyeongchang. Der Niederländer holte damit als erster männlicher Eisschnellläufer auf einer Strecke drei Olympia-Goldmedaillen en suite. "Ich versuche, die Dinge aus der richtigen Perspektive zu betrachten und zu genießen, was ich erreicht habe. Das fiel mir in der Vergangenheit schwer, nun gelingt es mir aber besser."

Kramer hatte zuvor mitgeteilt, dass er noch zwei weitere Jahre laufen werde. Die Goldene über 10.000 m in vier Jahren bei den Winterspielen in Peking reizt ihn nun aber doch. "Ich schließe es nicht aus, aber momentan denke ich darüber nicht nach. Ich werde von Jahr zu Jahr schauen. Ist meine Karriere ohne die 10-Kilometer-Goldene nicht komplett? Diese Frage werde ich mir stellen müssen," erklärte Kramer.

(Apa/Ag.)