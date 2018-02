Nordkoreaner feierten beim Short Track mit zwei Fahnen

Für die meiste Stimmung zum Auftakt der olympischen Short-Track-Wettbewerbe in der Gangneung Arena haben am Samstag die Gäste aus dem Norden der koreanischen Halbinsel gesorgt. Ein Block von rund 100, alle gleichsam in roten Jacken gekleidete Fans, feuerten dabei die koreanischen Kurzbahn-Eissprinter aus Nord und Süd gleichermaßen an. Mit rund 11.000 Besuchern war die Arena nicht ganz ausverkauft.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Die Südkoreaner machten bei der Aktion nicht mit