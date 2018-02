Noriaki Kasai nun Rekord-Teilnehmer im Winter - 8. Teilnahme

Der Japaner Noriaki Kasai ist Rekord-Teilnehmer bei Olympischen Winterspielen. Mit seinem Sprung auf 98,0 Meter in der Qualifikation am Donnerstag startete der 45-jährige Japaner in Pyeongchang in seine achten Spiele. Das hatte zuvor noch kein Wintersportler geschafft.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Legende Noriaki Kasai ist wieder dabei