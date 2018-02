Norwegen gewann Langlauf-Staffel - ÖSV-Quartett auf Rang 13

Die Skilanglauf-Staffel der Herren ist bei den Winterspielen in Pyeongchang fest in norwegischer Hand gewesen. Didrik Tönseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger und Johannes Hösflot Kläbo holten erstmals seit 2002 Olympia-Gold für Norge in diesem Prestige-Bewerb. Für die russischen Athleten gab es Silber (+9,4 Sek,) vor Frankreich (36,9). Österreich landete an der 13. Stelle (6:08,0).

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Norwegen holte sich begehrtes Staffel-Gold