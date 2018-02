Norwegen im Goldrausch - Auch der Kronprinz feiert mit

In der Nacht auf Dienstag wurde auch ein Tiroler vom norwegischen Goldrausch erfasst. Skisprung-Trainer Alexander Stöckl stieg bei der Feier der Mannschafts-Olympiasieger zu nächtlicher Stunde auf die Bühne, schnappte sich das Mikrofon und sang das Elton-John-Lied vom "Rocket Man". Keine Nation hat während der Winterspiele von Pyeongchang mehr Grund zum Feiern als die Norweger.

Mit 28 Medaillen standen sie vor den Wettkämpfen am Dienstagabend vor Deutschland auf Rang eins der Medaillenwertung, elf waren in Gold gehalten. Das Abschlusstableau führte Norwegen zuletzt 2002 in Salt Lake City mit 13 Goldmedaillen an. Chef de Mission Tore Övrebö gab vor der Reise nach Südkorea 30 Medaillen als Marke aus, der bisherige Rekord von 26 Mal Edelmetall ist schon übertroffen. "Wir sind in einer sehr glücklichen Situation. Vieles läuft einfach gut", sagt Övrebö nun.

Den Skandinaviern bieten sich an den letzten Olympiatagen noch einige Chancen, vor allem im Langlauf. Marit Björgen hat noch zwei Chancen, um ihren achten Olympiasieg zu holen und damit Nummer eins bei Winterspielen zu werden: Im Team-Sprint und im Rennen über 30 Kilometer. Es hat sich zur fast täglichen Gewohnheit entwickelt, dass die norwegischen Langläufer im Hotelflur eine Torte anschneiden, um Medaillen zu feiern.

Sogar das Königshaus stimmte in den Jubel ein. "Norwegens bester olympischer Tag aller Zeiten", stand nach dem Besuch von Kronprinz Haakon in Pyeongchang auf der royalen Internetseite. Drei Goldmedaillen seiner Landsleute im alpinen Skisport, im Langlauf und im Biathlon erlebte er vergangene Woche mit. Haakon posierte auf Siegerfotos in roter Skikleidung mit Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal. Mit dem Langläufer Pal Goldberg lieferte sich der Kronprinz später noch einen Wettkampf auf einem Fitnessgerät.

Die Verbindung von Sport und Natur gehört zur DNA der nur gut fünf Millionen Norweger. Dass andere Länder größer seien, spiele keine Rolle, weil die Norweger Wintersport eben mehr liebten als etwa die 80 Millionen Deutschen, kommentiert die Zeitung "Aftenposten": "Qualität hat im Sport wenig mit Quantität zu tun." Für andere ist auch die geografische Lage mit den Erfolgen verbunden. "Die Norweger können sich in ihren Traditionssportarten wie Skilanglauf oder Skispringen auf perfekte Witterungsbedingungen stützen - mehr Schneezeit, Schnee in den Städten, so dass viel Reisezeit eingespart werden kann", erklärte Dirk Schimmelpfennig, der deutsche Chef de Mission.

Allerdings begleitet auch Zweifel die Topleistungen. Laut Norwegischem Rundfunk NRK gehören 6.000 Dosen Asthmamittel zum Gepäck der 121-köpfigen Mannschaft. Norwegens Olympia-Chefärztin Mona Kjeldsberg verteidigte den Großeinkauf. Die Mengen seien anhand des Bedarfs bei den letzten Winterspielen ermittelt worden.

(Apa/Dpa)