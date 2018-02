Norwegen stellte Medaillenrekord der USA ein

Norwegen hat bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang den bisherigen Medaillenrekord der USA egalisiert. Wie die Vereinigten Staaten 2010 in Vancouver holten norwegische Athleten bisher 37-mal Edelmetall - erfolgreicher war noch keine Nation bei Winterspielen. Am Samstag und Sonntag können die Norweger die alleinige Bestmarke aufstellen.

SN/APA (AFP)/ROBERTO SCHMIDT Norwegen holte bisher 37-mal Edelmetall in Pyeongchang