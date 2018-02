Norweger Kleveland souverän im Slopestyle-Finale

Der Norweger Marcus Kleveland hat sich am Samstag als Bester der ersten Gruppe mit 83,71 Punkten für das olympische Slopestyle-Finale der Snowboarder am Sonntag qualifiziert. Im Phoenix Snow Park in Bokwang stieg u.a. mit dem Kanadier Sebastien Toutant als Dritter ein weiterer Mitfavorit auf. Der US-Amerikaner Chris Corning verpasste indes den Einzug in das Zwölferfinale.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Der Kanadier Sebastien Toutant steht ebenfalls im Finale