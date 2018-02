Norweger Lorentzen gewann Eisschnelllauf über 500 Meter

Der Norweger Havard Lorentzen hat sich bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am Montag in 34,41 Sekunden den Sieg im Eisschnelllauf über 500 Meter gesichert. Silber ging mit einer hundertstel Sekunde Rückstand an Cha Min-kyu aus Südkorea, Bronze holte der Chinese Gao Tingyu (+0,24).

SN/APA (AFP)/ROBERTO SCHMIDT Karriere-Höhepunkt für den Norweger