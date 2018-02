ÖOC-Biathlon-Team in Pyeongchang auf Medaillenjagd

Österreichische Olympia-Medaillengewinne im Biathlon soll es nach Vancouver und Sotschi auch in Pyeongchang geben. Zwar haben Eberhard, Eder, Landertinger und Co. in diesem Winter noch keinen Einzel-Podestplatz erreicht, die steigende Form lässt aber hoffen. "Eine Medaille muss das Ziel sein", sagte Cheftrainer Reinhard Gösweiner vor dem ersten Herren-Bewerb, dem Sprint am Sonntag (12.15 Uhr).

SN/APA/EXPA/JFK Eder will seine Chance nutzen