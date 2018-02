ÖOC-Duos im Langlauf-Teamsprint um Finaleinzug

Den Einzug in die Finali der besten zehn haben sich die österreichischen Langlauf-Duos im olympischen Team-Sprint am Mittwoch (Semifinale 09.00 Uhr MEZ) zum Ziel gesetzt. Teresa Stadlober und wahrscheinlich Lisa Unterweger sowie Dominik Baldauf und Bernhard Tritscher müssen sich in der Skating-Technik allerdings gegen starke Konkurrenz bewähren.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Partnerin von Teresa Stadlober steht noch nicht fest