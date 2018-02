ÖOC-Kombinierer mit gutem Sprung-Abschlusstraining

Die österreichischen Nordischen Kombinierer haben am Dienstag bei stark wechselnden Windbedingungen ein gutes Abschlusstraining auf der Normalschanze in Pyeongchang/Alpensia absolviert. Jeder des ÖSV-Quartetts kam in zwei der drei Versuchen unter die ersten elf. Im dritten Durchgang flog Bernhard Gruber bei starkem Aufwind zur Bestweite von 104 m, davor war er Elfter gewesen (97,5).

SN/APA/EXPA/JFK Bernhard Gruber mit gutem Training