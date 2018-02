ÖOC-Ski-Crosserinnen heiß auf ihre dritten Spiele

Für die österreichischen Ski-Cross-Damen ist Olympia kein Neuland. Andrea Limbacher und Katrin Ofner nehmen am Freitag im Phoenix Snow Park in Bokwang ihre dritten Spiele in Angriff. Mit einer Medaille will sich das Duo für eine bisher äußerst mäßig verlaufene Saison rehabilitieren. Gold führt dabei nur über die schwedische Überfliegerin Sandra Näslund.

Die beiden ÖOC-Athletinnen schlossen mit dem mächtigen Olympia-Kurs von Beginn an Frieden. "Mir taugt es richtig gut. Der Kurs ist von den Elementen her sehr groß, die Startsektion sehr interessant. Der Kurs bietet auch sehr viele Überholmöglichkeiten", stellte die 27-jährige Ofner die Strecke vor. Besonders die Sprünge seien für die Damen sehr fordernd. "Die Sprünge gehen sehr weit. Es ist wichtig, dass ich einfach stabil in der Luft bin", weiß die Steirerin, der weite "Jumps" prinzipiell liegen.

Teamkollegin Andrea Limbacher hält den Olympia-Kurs für fair. "Es ist für jeden was dabei: Es sind technische Elemente, aber auch große Elemente drinnen", meinte sie über das Strecken-Layout, das ihr entgegenkommen dürfte: "So schlecht dürfte der Parcours mir nicht liegen, also ich freue mich jetzt richtig." Wichtig sei allerdings auch, sich am Tag X nicht zu viel Druck zu machen. "Man muss das Ganze passieren lassen. Im Ski Cross kann so viel passieren", betonte die ÖOC-Fahrerin, deren bestes Saisonergebnis ein sechster Platz in Arosa ist.

Limbacher, ihres Zeichens Weltmeisterin am Kreischberg vor drei Jahren, hielt sich in den ersten Trainings bewusst noch etwas zurück. "Es dauert im Training oft, bis ich dann die 100 Prozent auspacke." Bei Olympia ist die Oberösterreicherin aber bis in die Haarspitzen motiviert. "Dieses Event ist einfach immer eine große Motivationsspritze für mich gewesen", meinte die 28-Jährige, die Pyeongchang trotz langwieriger Verletzungspausen immer im Fokus behalten hat.

Den letzten Auftritt in Bokwang hat Limbacher in bester Erinnerung. Aus der Generalprobe vor zwei Jahren ging die Österreicherin als Siegerin hervor. Es folgte eine gut zweijährige verletzungsbedingte Pause - bedingt durch zwei Kreuzbandrisse. "Die Zeit, die dann gekommen ist, war sehr hart für mich. Es war ein langer Weg zurück", erinnert sie sich.

Ende November 2017 ist Limbacher nach 635 Tagen Verletzungspause auf die Rennpiste zurückgekehrt. An Kreuzbandrissen hatte die Bad Ischlerin auch schon 2010 und 2013 laboriert. "Ich habe doch eine große Geschichte, es ist immer ein Auf und Ab mit meiner Karriere. Ich war doch oft ganz gut, und dann haben mich die Verletzungen ausgebremst", schilderte die 28-Jährige ihren Karriereverlauf.

Mit einer von vielen Stürzen geprägten Farce wie bei den Snowboardern rechnen die Ski Crosserinnen nicht. "Wir haben natürlich mitbekommen, dass bei den Boardern das Ganze sehr extrem war. Sie haben jetzt Änderungen vorgenommen", erklärte Ofner, deren Onkel Klaus 1992 in Albertville Olympia-Bronze in der Nordischen Kombination erobert hat. Der Zielsprung sei um einen Meter nach hinten versetzt worden: "Jetzt wird der ganze Sprung einfach länger dadurch."

Im Vergleich zu den Preolympics 2016 ist die Strecke doch an einigen Passagen verändert worden. "Der Start ist eigentlich ganz anders, die Zielgeraden auch ein bisschen. Der Mittelteil ist doch sehr ähnlich", sagte Limbacher. Auf die spektakuläre Startsektion ist das ÖOC-Duo optimal vorbereitet. "Den Start haben wir zuhause richtig gut trainiert und das Ganze verinnerlicht", meinte Ofner, die Sechstplatzierte von Sotschi 2014.

Als absolute Top-Favoritin geht die erst 21-jährige Schwedin Sandra Näslund ins Rennen. Die amtierende Weltmeisterin fuhr in der laufenden Saison in jedem Weltcup-Bewerb auf das Podest. Sechsmal gewann die Weltcup-Führende, zwei weitere Male klassierte sie sich auf Rang drei. Überraschend im kanadischen Aufgebot steht die Olympiasiegerin von Sotschi, Marielle Thompson, die erst im vergangenen Herbst einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Im Training zeigte sich die 25-Jährige schon wieder einigermaßen gut in Schuss.

Geht es nach den Österreicherinnen, liegt die Goldene für niemanden auf dem Silbertablett bereit. "Ich persönlich glaube, dass es vor allem bei uns Überraschungen geben kann", sieht Ofner eine völlig offene Ausgangslage. Die beiden ÖOC-Starterinnen wollen jedenfalls um die Medaillen mitmischen. "Wir sind beide heiß auf das Rennen", gibt sich die Steirerin kämpferisch. Materialtechnisch sei man jedenfalls bestens aufgestellt.

(APA)