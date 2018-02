Das österreichische Team von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wird am kommenden Dienstag (27. Februar) in Österreich empfangen. Das machte das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Donnerstag offiziell. Schauplatz wird der Salzburger Kapitelplatz sein, die Beginnzeit ist 18.00 Uhr. ORF eins überträgt von 18.00 bis 18.55 Uhr live.

(APA)