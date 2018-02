Österreich muss bei Teambewerb-Premiere an Schweden vorbei

Österreichs Alpinskiteam hat in jüngerer Vergangenheit bei Teambewerben nicht gerade geglänzt, der letzte Podestrang im Weltcup datiert aus 2015. Bei den Weltmeisterschaften vor einem Jahr in St. Moritz landete man nur auf Rang fünf, Gold war an Frankreich vor der Slowakei und Schweden gegangen. Will man bei der Olympia-Premiere in Yongpyong eine Medaille, muss man wohl wieder an Schweden vorbei.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Mario Matt freut sich schon aufs Rennen