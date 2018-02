Österreichs Halfpipe-Trio träumt in Bokwang vom Finaleinzug

Nach Elisabeth Gram geht es am Dienstag in Bokwang auch für Andreas Gohl, Marco Ladner und Lukas Müllauer in der Halfpipe um die erfolgreiche Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Südkorea. "Eine Finalteilnahme wäre überraschend, aber ganz unrealistisch wäre es nicht", sagte Roman Kuss, der Sportliche Leiter im Österreichischen Skiverband für Ski-Freestyle.

SN/APA/BARBARA GINDL Für Marco Ladner sind es die zweiten Spiele