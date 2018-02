Österreichs Nordische Kombinierer erhielten Team-Bronze

Gleich vier österreichische Aktive haben am Freitag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze-Medaillen erhalten. Das Team der Nordischen Kombinierer mit Wilhelm Denifl, Markus Klapfer, Bernhard Gruber und Mario Seidl wurde am frühen Abend (Ortszeit) für seine Leistung im Teambewerb am Vortag von der Großschanze ausgezeichnet. Es ist Österreichs fünfte Olympia-Team-Medaille en suite.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Österreichs Nordische Kombinierer genossen die Zeremonie