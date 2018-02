Österreichs Ski-Sextett fasste die Team-Silbermedaillen aus

Für Österreichs Team bei den Pyeongchang-Spielen hat es am Samstag die dritte Siegerehrung für eine Mannschaftsmedaille gegeben. Nach Bronze für die Rodler und die Nordischen Kombinierer fassten die Alpin-Skifahrer Silber für die Olympia-Premiere im Mixed-Bewerb aus. Auf das Podest stiegen Katharina Liensberger, Katharina Gallhuber, Stephanie Brunner, Mario Matt, Marco Schwarz und Manuel Feller.

Die Siegerehrung wurde von der Inderin Nita Ambani, IOC-Mitglied, sowie dem Schweizer Abfahrts-Olympiasieger Bernhard Russi in seiner Funktion als Vorsitzender des Alpin-Komitees des Ski-Weltverbandes (FIS) durchgeführt. Für Matt und Gallhuber war es nach Slalom-Bronze die jeweils zweite Medaille bei diesen Titelkämpfen. "Es ist genauso schön wie vor zwei Tagen", sagte der Tiroler Matt nach der Zeremonie im ORF-Interview. "Wenn die Flagge hoch auf dem Fahnenmast fährt, ist das richtig schön."

Ähnlich argumentierte die Niederösterreicherin Gallhuber: "Es waren beide gleich schön. Heute war es besonders cool, dass wir uns das Podium haben teilen können. Es ist etwas Besonderes, weil wir Einzelsportler sind und heute als Team etwas gewonnen haben." Feller strich das gute Teamgefüge hervor. "Unglaublich, das macht Lust auf mehr. Wir sind ein sehr junges Team gewesen. Wir haben versucht, den Teamspirit aufrechtzuerhalten und uns zu pushen", erklärte der Tiroler.

Eine feine Sache war die Siegerehrung auch für Schwarz, nachdem er diese als Vierter der Kombination nur knapp verpasst hatte. "Für Österreich mit dem Team eine Medaille holen, ist schon mega. Wenn man dann aufgerufen wird, ist das richtig cool. Es war ein mega-cooler Tag", wusste der Kärntner zu berichten. Für die Vorarlbergerin Liensberger war es ein unglaublicher Tag: "Die Stimmung gerade bei der Siegerehrung, ich nehme das richtig für mich auf."

Brunner wurde gemäß Reglement ausgezeichnet, obwohl sie in der Konkurrenz nicht zum Einsatz gekommen war. Wie schon unmittelbar nach dem Rennen, merkte man der Tirolerin an, dass es für sie so keine ganze Sache ist. "Natürlich will man auch selbst beteiligt sein", sagte die seit Mittwoch 24-Jährige. "Vielleicht bin ich bei der nächsten WM dabei und kann was beitragen. Die Medaille zeigt mir, wo ich hin will."

