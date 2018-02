Österreichs Skispringer im Team 4. - Norweger holten Gold

Österreichs Skispringer reisen zum dritten Mal nach drei Bewerben ohne Medaille von Olympischen Winterspielen ab. Im abschließenden Teambewerb in Pyeongchang platzierten sich Stefan Kraft, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck am Montag an der vierten Stelle. Auf die drittplatzierten Polen fehlten dem ÖSV-Quartett nicht weniger als 94 Punkte. Norwegen holte erstmals Team-Gold.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Enttäuschung beim österreichischen Team, im Bild der Salzburger Stefan Kraft. SN/APA/HELMUT FOHRINGER Auch Gregor Schlierenzauer ist die Enttäuschung über „Blech“ anzusehen. SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Jubel dafür beim norwegischen Team. SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Die Freude bei den Norwegern ist grenzenlos, im Bild Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson und Johann Andre Forfang. SN/AP Das Siegerpodest müssen sich beim Teambewerb viele teilen.