ÖSV-Biathleten reisen mit einer Medaille von den Spielen ab

Die XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind für die Biathleten seit der Herren-Staffel vom Freitagabend (Ortszeit) Geschichte. Österreichs Quartett Julian und Tobias Eberhard, Bronzegewinner Dominik Landertinger und Geburtstagskind Simon Eder schauten als Vierte durch die Finger. Am Ende bilanzierte man aber doch zufrieden und blickt ehrgeizig in die restliche Saison.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Dominik Landertinger rettete Österreichs Biathlon-Ehre