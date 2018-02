ÖSV-Biathlon-Quartett um dritte Staffel-Medaille in Folge

Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014. In Pyeongchang peilt das österreichische Biathlon-Team der Herren erneut eine Olympia-Medaille in der Staffel an. Simon Eder, Dominik Landertinger und Julian Eberhard sind für das Rennen am Freitag (12.15 Uhr/live ORF) fix, der vierte Mann wird in einer internen Qualifikation aus einem Trio ermittelt. Der Kreis der Anwärter auf Edelmetall ist groß.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Julian Eberhard und Co. hoffen auf eine Medaille