ÖSV-"Skijäger" legen sich erst Dienstag auf Mixed-Team fest

Sieben von zehn Bewerben haben die Biathleten bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang bereits absolviert. Ab Dienstag geht es in die Staffel-Bewerbe, den Anfang macht die Mixed-Konkurrenz (12.15 Uhr MEZ). Es folgen am Donnerstag und Freitag noch die Damen- bzw. Herren-Staffel. Letztere lässt auch die ÖSV-"Skijäger" mit ihrer Aufstellung noch zuwarten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Landertinger, Eberhard und Eder sind gut in Form