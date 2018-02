Olympia-Abfahrt der Herren erst am Donnerstag

Auf die alpinen Skiherren wartet bei den Olympischen Spielen nun ein Monsterprogramm mit vier Rennen in drei Tagen. Nach der windbedingten Absage der Abfahrt am Sonntag wurde das Programm adaptiert, der Königsbewerb wird nun am Donnerstag ausgetragen und der Super-G auf Freitag verschoben. Zuvor geht am Dienstag die Kombination in Szene. "Das wird zäh", meinte Vielstarter Matthias Mayer.

SN/APA (AFP)/MARTIN BERNETTI Der Wind wurde zum Spielverderber