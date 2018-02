Olympia: Biathlet Dominik Landertinger holt Bronze über 20 km

Dominik Landertinger hat sich einmal mehr als Spezialist für Großereignisse erwiesen. Nur fünf Monate nach einer Bandscheibenoperation eroberte der Tiroler Biathlet am Donnerstag in Pyeongchang mit Bronze im 20-km-Einzelbewerb seine vierte Olympia-Medaille, die zweite im Alleingang nach Sprint-Silber 2014 in Sotschi. Nach 20 fehlerlosen Schüssen rettete er sich mit letzter Kraft ins Ziel.

SN/GEPA pictures Biathlet Dominik Landertinger holte Bronze für Österreich. SN/GEPA pictures Biathlet Dominik Landertinger holte Bronze für Österreich. SN/GEPA pictures Biathlet Dominik Landertinger holte Bronze für Österreich. SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Biathlet Dominik Landertinger holte Bronze für Österreich. SN/APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT Biathlet Dominik Landertinger holte Bronze für Österreich. SN/AP Biathlet Dominik Landertinger holte Bronze für Österreich.