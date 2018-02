Olympia: David Gleirscher holte Gold für Österreich im Rodel-Einsitzer

Dank einer starken Leistung im vierten Lauf gewann David Gleirscher die erste Medaille für Österreich bei diesen Winterspielen - und gleich in Gold!

Ein Last-Minute-Qualifikant und Olympiadebütant hat sich sensationell die olympische Rodel-Goldmedaille im Herren-Einsitzer geholt. Und er kommt aus Österreich. Der 23-jährige David Gleirscher schrieb am Sonntag sein persönliches Sportmärchen. Als Dritter in den letzten Durchgang gegangen, lebte er den Traum von Bronze, am Ende ließ er sich von den Teamkollegen als Olympiasieger feiern.



Silber ging an den US-Amerikaner Chris Mazdzer, der selbst für die USA die erste Olympia-Einsitzermedaille überhaupt holte, Bronze an den Deutschen Johannes Ludwig. Bei immer stärker werdendem Schneefall fiel der vor dem Finallauf führende Deutsche Doppelolympiasieger Felix Loch noch auf Platz fünf zurück. Für Österreich war es die erste Medaille bei diesen Winterspielen, sowie die 20. in der Geschichte des Rodelsports. Und die erste in Gold seit 2010 in Vancouver durch Andreas Linger/Wolfgang Linger (Doppelsitzer).



Damit ging auch Erfolgsgeschichte der Rodler im Zeichen der Fünf Ringe weiter, Österreichs Kunstbahnspezialisten sind seit 1992 bei Olympischen Spielen Medaillen-Garanten, also nun schon acht Spiele in Folge.



"Das Ganze lässt sich eigentlich nicht beschreiben. Es ist unglaublich, was da heute passiert ist. Ich glaube, ich brauche da ein paar Tage, um das zu realisieren", sagte Gleischer in der Pressekonferenz, in der er immer wieder ungläubig den Kopf schüttelte und vor sich hingrinste. Nach seinem Lauf hatte er erst gar nicht gesehen, ob er Erster ist, weil das Visier angelaufen war. "Aber dann kamen die Teamkollegen auf mich zugelaufen und jubelten, da wusste ich es, es ist eine Medaille." Als dann die weiteren Konkurrenten noch zurückfielen, habe er es nicht fassen können.



Die Olympiabahn lag Gleirscher schon im Vorjahr bei der Generalprobe, als er Bahnrekord aufstellte. Und er startete famos mit erneutem Bahnrekord in die Winterspiele. Im zweiten Lauf wurde ihm dieser und die Führung von Loch abgenommen. Im dritten legte Mazder nach und schob sich damit auf Rang zwei und an dem Tiroler vorbei. Gleirscher ging als Gesamtdritter in den entscheidenden Lauf und für jeden wäre selbst Bronze überraschend gewesen. Doch es kam eine Sensation raus.



Gleirscher stand im Weltcup bisher noch nie auf dem Podest. Der Polizist und Vater eines sieben Monate alten Sohnes namens Leon hatte sich erst am 21. Jänner beim Weltcup in Lillehammer als Sechster das Ticket für Südkorea gesichert, und musste auch seinen Bruder Nico dabei das Nachsehen geben. Sein Vater Gerhard Gleirscher war selbst dreimal bei Olympia, aber medaillenlos geblieben. Die Familie verfolgte Olympia von zu Hause aus mit.



Mitfavorit Wolfgang Kindl kam über Rang neun nicht hinaus, Reinhard Egger wurde 15. Bei beiden überstrahlte die Freude mit dem Teamkollegen die persönliche Enttäuschung. "Das ist etwas, das passiert nicht jeden Tag. Es ist schwierig, da Worte zu finden. Wenn es einmal bei einem selbst nicht so läuft, dann freut man sich mit dem Zimmerkollegen mit. Es freut mich, dass ich der Erste sein durfte, der ihn feiern durfte", erklärte Kindl.



"Ein Wahnsinn, das hat keiner erwartet. Er war noch nie davor auf einem Podest in einem Weltcuprennen. Von dem her unbeschreiblich. Das ist generell für Österreich super und für Österreichs Rodelteam ein Wahnsinn, da kann man nur gratulieren", meinte er weiters. Dass der Sprung von drei auf eins noch möglich ist, habe er nicht gedacht. "Nein, nie! Wir haben uns schon so gefreut, als er im Ziel war und die Führung behalten hat."



Egger hatte nicht nur von den Schneeflocken feuchte Augen. "Das ist ein Wahnsinn. Ich habe mich nicht mehr zurückhalten können, da schießt es einfach raus. Er hatte einen Zitterer aus der Kurve neun raus, da hat nochmals kurz das Herz ausgesetzt. Aber er ist eine coole Socke, er hat das jetzt gemacht."



Auf die Feier im Österreichhaus freuten sich alle aus dem Rodellager. "Das gehört gefeiert, wenn es bei einem nicht geht und der andere einspringt. Schade, dass wir es selbst nicht geschafft haben, aber das ist, wie wenn wir eine Familie wären", so Egger.



Die ersten Reaktionen:

David Gleirscher (Olympiasieger): "Ich bin sprachlos. Was da jetzt gerade passiert ist, ein Wahnsinn. Der Lauf war sicher auch wieder recht gut, aber mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich bin mit dem Druck sehr gut umgegangen. Ich habe nicht geglaubt, dass Felix so etwas passiert. Für ihn tut es mir leid, aber ich bin überglücklich."



Wolfgang Kindl (9.): "Unglaublich. Er hat hart darauf hingearbeitet. Er hat bis Schluss in der internen Qualifikation durchgesetzt. Ich als Zimmerkollege freue mich noch mehr. Deswegen ist für mich eine Ehre, dass ich der erste Gratulant war. Man sieht, wie stark das österreichische Team ist. Wenn der Topfavorit auslässt, ist ein anderer da. Der David hat die Nacht auch nicht ganz gut geschlafen. Ich glaube, heute kann er auch mit uns feiern gehen."



Reinhard Egger (15.): "Wir trainieren das ganze Jahr zusammen, da freut man sich so brutal. Wir haben gesagt, wir möchten eine (Medaille; Anm.) machen, wir werden eine machen - und so ist es passiert."



Markus Prock (ÖRV-Sportdirektor): "Wir haben gewusst, dass die Herren Richtung Podium fahren können. Aber dass es gleich Gold wird ... Ein bisschen Glück brauchst du auch. Er hat Nervenstärke bewiesen. Das große Ziel war es, zwei Medaillen zu gewinnen. Ich hoffe, es geht so weiter. Der David wird sicherlich im Teambewerb dabei sein."



Wolfgang Linger (Ex-Aktiver, Doppel-Olympiasieger im Doppelsitzer): "Das hätte ich ganz erleichtert nicht erwartet. Für mich war der Felix Loch schon souverän unterwegs. Dass er so einen riesigen Fehler macht, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mir erwartet, dass der Felix Loch dass runterfährt. Ich hätte ihm die Medaille schon zugetraut. Aber ich hätte nie gedacht, dass er Gold noch angreifen kann. Ich werde ihm sagen, er soll den Erfolg genießen. Von so einem Moment kann er sicher sehr lang zehren."





Steckbrief David Gleirscher Geboren: 23. Juli 1994 in Hall in Tirol Wohnort: Neustift/Tirol Größe/Gewicht: 1,83 m/90 kg Familienstand: ledig, Sohn Leon (7 Monate) Verein: RV Swarovski Halltal Hobbys: Fußball, Reisen Homepage: www.david-gleirscher.at Olympia: Gold Einsitzer 2018 Pyeongchang Weltcup: 4. 2017/18 Winterberg, 5. 2015/16 Einsitzer und Sprint Calgary, 6. 2015/16 Sigulda und 2017/18 Lillehammer, 11. Gesamtweltcup 2015/16, 12. Gesamtweltcup 2017/18 WM: 7. Einzel und 9. Sprint 2016 Königssee EM: 17. 2015 Sotschi U23-WM: Silber 2015/16/ Königssee Junioren-WM: Gold Staffel 2014

Rodeln, Einsitzer, Herren (nach vier Läufen):

1. David Gleirscher (AUT) 3:10,702 Minuten (47,652 Sek./47,835/47,584/47,631) 2. Christopher Mazdzer (USA) + 0,026 Sek. (47,800/47,717/47,534/47,677) 3. Johannes Ludwig (GER) +0,230 (47,764/47,940/47,625/47,603) 4. Dominik Fischnaller (ITA) 0,232 (47,930/47,967/47,562/47,475) 5. Felix Loch (GER) 0,266 (47,674/47,625/47,560/48,109) 6. Samuel Edney (CAN) 0,319 (47,862/47,755/47,759/47,645) 7. Kevin Fischnaller (ITA) 0,352 (47,853/47,793/47,596/47,812) 8. Roman Repilow (OAR) 0,406 (47,776/47,740/47,948/47,644) 9. Wolfgang Kindl (AUT) 0,431 (47,955/47,858/47,799/47,521) 10. Andi Langenhan (GER) 0,731 (48,083/47,850/47,630/47,870).

Weiter: 15. Reinhard Egger (AUT) 1,225 (48,221/47,903/47,963/47,840)



