Olympia-Gold für Anna Gasser

Anna Gasser hat sich am Donnerstag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Big-Air-Bewerb der Snowboarder doch noch die so ersehnte Goldmedaille geholt und damit ihren Frieden mit diesen Spielen geschlossen. Im stark vom Wind beeinträchtigten Slopestyle-Bewerb war Rang 15 für die Kärntnerin eine bittere Enttäuschung. Diese machte die Topfavoritin nun mit Gold vergessen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Anna Gasser triumphierte im Big-Air-Bewerb