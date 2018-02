Olympia: Hayböck fällt noch aus Medaillenrängen, Stoch triumphiert

Wieder keine Medaille gab es für Österreichs Skispringer von der Großschanze.

Es sah gut aus nach dem ersten Durchgang. Doch Michael Hayböck rutschte im Großschanzenbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang noch von Platz zwei auf Rang sechs ab. Damit bleiben die ÖSV-Skispringer bei diesen Spielen weiter medaillenlos. Gold sicherte sich wie in Sotschi der Pole Kamil Stoch, Normalschanzen-Sieger Andreas Wellinger (GER) wurde Zweiter vor Robert Johansson (NOR).

Damit hat das Team von ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin mit dem Teambewerb am Montag nur noch eine Möglichkeit, die ersten Winterspiele seit 2002 ohne Edelmetall zu verhindern. Doch die Chance ist gering.

Hayböck wusste, dass für ihn nach gutem Training und 140 Metern im ersten Durchgang viel möglich gewesen wäre. "Im ersten Moment war ich schon enttäuscht, weil ich gemerkt habe, es wäre wirklich drinnen gewesen", sagte der Oberösterreicher. "Ich freue ich mich aber, dass ich genau bei den Olympischen Spielen meinen besten Wettkampf der Saison gemacht habe."

Hayböck war nach dem 17. Platz auf der Normalschanze mit dem großen Bakken in Pyeongchang/Alpensia auf Anhieb viel besser zurechtgekommen. Das zeigte er auch im ersten Durchgang, in dem er nur Kamil Stoch den Vortritt lassen musste. Der zweite Durchgang gelang Hayböck mit 131 Metern nicht mehr nach Wunsch. Es war ein Spiegelbild der gesamten bisherigen Saison des ÖSV-Teams.

Hayböck war beim Absprung zu spät dran und dann touchierten auch noch die Ski-Enden. "Mich ärgert es, weil ich ein bisschen zu spät war. Ich habe noch versucht, jeden Meter herauszukitzeln, aber habe dann gesehen, die grüne Linie ist zu weit weg", sagte der 26-Jährige.

Für Hayböck, der im Spätherbst einen Bänderriss im Knöchel erlitten hatte und bei der Skiflug-WM stürzte, war es zwar die beste Saisonplatzierung - bei Olympia freilich ein Titel ohne Wert. Mit seinem sechsten Rang war Hayböck dennoch klar der Beste des ÖOC-Quartetts. Doppel-Weltmeister Stefan Kraft landete nur auf Rang 18. Clemens Aigner (31.) und Manuel Fettner (32.) hatten es knapp, aber doch nicht einmal in die Entscheidung der besten 30 geschafft. Dieses Duo sprint am Sonntag mit Gregor Schlierenzauer zwei Plätze für den Teambewerb aus.

Für Stoch war es nach dem Doppel-Erfolg von Sotschi der dritte Olympiasieg. Mit 135 und 136,5 Metern ließ er Wellinger (135,5/142) um 3,4 Punkte hinter sich. Dritter wurde wie schon von der Normalschanze der Norweger Johansson.

"Ich war mir echt sicher"

Nach dem Rückfall vom zweiten Halbzeitrang auf den sechsten Platz war der Hayböck enttäuscht, versuchte aber nach dem besten Sprung der Saison auch das Positive hervorzuheben. "Genau bei Olympischen Spielen in Form zu kommen und das zu erreichen, ist nicht selbstverständlich."

Der 26-Jährige wusste aber, dass viel mehr möglich gewesen wäre. 7,6 Punkte oder viereinhalb Meter fehlten auf das Podest. "Ich weiß, dass eine Medaille drinnen gewesen wäre. Ich war mir echt sicher, ich hatte einen genialen Plan, wie mein Sprung ausschauen sollte, und war fest überzeugt, dass es gut passen wird", sagte Hayböck.

Doch nach dem zu späten Absprung hätten auch noch die Skienden touchiert und das habe Weite gekostet. "Das passiert vielleicht bei jedem 40. Sprung", sprach der Gewinner von bisher fünf Team-Medaillen auch ein gewisses Pech an. "Aber die Basis des Sprungs stimmt wieder und das werde ich mitnehmen. Mit einem etwas weinenden Auge. Man sieht, dass die Arbeit belohnt wird, auch wenn sich keine Medaille ausgegangen ist."

ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin meinte, es täte weh, Sechster zu werden, wenn nur die ersten drei Ränge zählten. "Er hat trotzdem sein bestes Ergebnis gemacht. Mit zwei sehr guten Sprüngen kann er gewinnen", sagte der Kärntner.

Dass es neuerlich nicht mit zwei starken Sprüngen in einem Wettkampf für einen seiner Schützlinge klappte, traf Kuttin. "Der letzte Schritt, den wir uns alle erwarten, damit wir wieder Oberwasser bekommen wie im Vorjahr, der gelingt uns heuer nicht. Es kann einem aber keiner sagen, warum das so ist. Wir versuchen das Beste herauszuholen, aber wenn es nicht kommt, dann kommt's nicht. Dann ist jeder Tag zäh." Vor dem Teambewerb am Montag den Kopf in den Sand zu stecken, wäre aber der größte Fehler, betonte Kuttin.

(SN)