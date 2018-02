Olympia-Hoffnungen sind weiblich

Die Kärntnerin Anna Gasser könnte der weibliche Star dieser Spiele werden, Janine Flock, Teresa Stadlober und Vanessa Herzog können immerhin überraschen.

Die Rollen im heimischen Olympiateam sind klar verteilt: Ganz oben steht Marcel Hirscher, auf dem natürlich auch der größte Druck lastet. Der Salzburger Seriensieger ist der hohe und logische Favorit im Slalom und im Riesentorlauf und er könnte sich mit einer Medaille in der Alpinen Kombination am kommenden Dienstag schon viel Druck von den Schultern abladen. Dahinter folgen Olympiasieger Matthias Mayer und die Slalomfahrer, die man hier allesamt als Medaillenkandidaten aufzählen darf.

Doch wenn es um das Thema Überraschungen geht, dann muss man fast gänzlich auf die Seite der Damen wechseln: Anna Gasser, Teresa Stadlober, Vanessa Herzog oder Janine Flock haben hier das Potenzial zu überraschen - und Anna Gasser kann hier in den nächsten zwei Wochen den Schritt von der österreichischen Sportlerin des Jahres 2017 zum Weltstar machen. Denn die Kärntnerin, die im Vorjahr bereits in den USA die Auszeichnung als "Sports Woman of the Year" vom TV-Sender ESPN erhalten hat, kommt als frischgebackene Siegerin der X-Games im Big Air aus Aspen nach Pyeongchang. Bei dieser Art Gegen-Olympiade der Trendsportarten gilt Gasser schon als Kultfigur. Mit Olympia-Gold kann sie den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen - und derzeit gibt es kaum eine Sportlerin, die ihr im Big Air das Wasser reichen kann.

Doch mit dem Big Air, der im Skisprungstadion unter Flutlicht stattfindet und ein absoluter Höhepunkt dieser Spiele wird, gehen für Gasser die Bewerbe am 23. Februar zu Ende, mit dem Slopestyle beginnen sie - ganz konkret mit der Qualifikation am Sonntag. Just diese Qualifikation ist der Bewerb, vor dem Gasser den größten Respekt zeigt. "Ich habe vor der Slopestyle-Quali die meiste Angst, weil es da sehr schnell geht und man sitzt am Boden und alles ist vorbei."

"2014 war die zeit für eine Medaille noch nicht reif"

Bei der Premiere dieses Bewerbs in Sotschi war der Slopestyle-Kurs mächtig - und sorgte für Kritik. "So hohe Sprünge habe ich noch nie vorher und nachher nie mehr gemacht", sagte Gasser, die in der Entscheidung nach einem Blackout zu früh weggefahren ist. An dieses Missgeschick habe sie neulich wieder gedacht. "Es hat wahrscheinlich so sein müssen, die Zeit war noch nicht reif für eine Medaille." Das ist vier Jahre später ganz anders, da sagt Gasser ganz selbstbewusst: "Wenn ich meinen Run stehe und ohne Sturz durchkomme, dann traue ich mir eine Medaille zu." Die einzige Unwägbarkeit: der für Sonntag angekündigte stärkere Wind. Gasser ist als Leichtgewicht davon mehr betroffen als andere Konkurrentinnen. "Mir fehlt dann einfach das Tempo." Doch auch da hat die Millstätterin schon einen Plan B: "Über meine Sprünge entscheide ich spontan, wo ich das geringste Tempo habe, mache ich den einfachsten Sprung." Ihren Paradesprung will sie sich ohnedies für das Finale (am Montag) aufheben: einen Double Cork 900 - zu Deutsch: ein Doppelsalto mit halber Schraube und Drehung.

Rot-Weiß-Rotes Überraschungspotenzial

Doch die Kärntnerin ist nicht die einzige Österreicherin, die hier überraschen kann: Janine Flock hat mit zwei Weltcupsiegen gezeigt, dass ihr an einem guten Tag im Skeleton alles zuzutrauen ist. Teresa Stadlober (Langlauf) und die neue Eisschnelllauf-Europameisterin Vanessa Herzog waren aus heimischer Sicht die Aufsteigerinnen des Winters im rot-weiß-roten Team. Beide gehen mit dem gleichen Ziel in ihre Bewerbe: einen Platz unter den Top 6 zu erreichen. "Alles andere wäre eine Zugabe", sagte Herzog.

Und eine Athletin könnte hier die sentimentalste aller Geschichten schreiben: Anna Veith, die vor vier Jahren in Sotschi den Olympiasieg im Super G geholt hat, ist trotz ihrer schweren Verletzung und fast zwei Jahren Pause durchaus wieder eine Medaillenanwärterin in der Disziplin. Man sieht: Österreichs Olympia-Hoffnungen sind durchwegs weiblich.