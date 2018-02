Olympia live: Salom der Herren - drittes Gold für Marcel Hirscher?

In der Nacht auf Donnerstag geht der Slalom der Herren bei den olympischen Winterspielen über die Bühne. Top-Favorit ist der Salzburger Skistar Marcel Hirscher. Er hat bereits zwei Goldmedaillen im Gepäck. Der erste Durchgang startet um 2 Uhr, der zweite um 5.30 Uhr. Verfolgen Sie den Bewerb im SN-Liveticker!

Hirscher hat sich in Südkorea im Riesentorlauf der Herren und in der Kombination zum Olympiasieger gekürt.

Nun folgt mit dem Slalom seine Parade-Disziplin. Der Annaberger führt im Slalom-Weltcup, vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und dem Schweden Andre Myhrer.

Der Tiroler Michael Matt belegt den 4. Platz. Sein großer Bruder Mario Matt hatte sich bei Olympia 2014 in Sotschi zum Olympiasieger im Slalom gekürt und damit Marcel Hirscher auf Platz zwei verwiesen. Für Österreich gehen weiters Manuel Feller und Marco Schwarz an den Start.

Matt, Feller und Schwarz werden von der Herrenseite auch bei der Olympia-Premiere des Alpinski-Teambewerbs am Samstag in Yongpyong dabei sein. Hirscher hatte für diesen Bewerb schon vor längerem abgesagt, um ein paar Tage mehr zu Hause für die Vorbereitung auf das Technik-Weltcup-Wochenende Anfang März in Kranjska Gora zu haben.

(SN)