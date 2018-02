Skirennläufer Marcel Hirscher geht als erster Österreicher am Donnerstag in die Olympia-Entscheidung im Slalom in Yongpyong. Der Salzburger startet die Mission drittes Gold in Südkorea mit der fünf, Michael Matt kommt mit sechs, Marco Schwarz mit neun und Manuel Feller mit zwölf. Der norwegische Hirscher-Herausforderer Henrik Kristoffersen hat die vier ausgefasst.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Der Salzburger bekam wieder die Glückszahl fünf