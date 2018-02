Olympia: Mit diesem Auftritt hat Claudia Riegler nicht gerechnet

Mit 44 Jahren und sieben Monaten tritt Claudia Riegler noch einmal bei Olympischen Spielen an - und freut sich heuer besonders.

Die letzten Olympischen Winterspiele von Sotschi sind Claudia Riegler dank eines kleinen Details noch in bester Erinnerung. "Ich wurde im ORF-Studio auf Noriaki Kasai angesprochen und gefragt, ob das meine letzten Olympischen Winterspiele seien - und ich habe gesagt: ,Auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in vier Jahren noch dabei bin.'"

Jetzt sind vier Jahre vergangen und am Donnerstag greift Claudia Riegler, mit 44 Jahren und sieben Monaten die älteste im österreichischen Olympiateam, wieder an - in der Qualifikation für den Snowboard-Parallel-Riesentorlauf (4 Uhr MEZ). Auf das Rennen freut sich Riegler, denn "der Rennhang ist richtig, richtig lässig", wie sie sagt. "Kuppen, steil, flach, Übergänge, hier ist alles drinnen und der Hang ist auch für den Parallelbewerb richtig fair. Das wäre nicht so, wenn der Hang etwa nach einer Seite weghängt."

Hoffen auf einen guten Platz in der Qualifikation

Was sich Riegler von dem Bewerb erwartet? Einen guten Platz in der Quali, die 16 Besten sehen einander dann am Samstag im Achtelfinale wieder. Die Qualifikation ist in dem Format deswegen so wichtig, weil sich die Läufer nach der Reihung aus der Qualifikation den jeweils besseren Kurs aussuchen können. "Im Rennen können die ersten 16 hier eine Medaille holen. Da ist alles möglich, aber auch für mich", sagt sie. Beim Olympiatest war sie in der Qualifikation Dritte, im Bewerb dann nur Neunte.

Favoritin ist Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecká

Die große Favoritin in dem Bewerb heißt Ester Ledecká, die am vorigen Samstag sensationell Super-G-Gold auf Alpinski geholt hat. "Ich war gerade im Auto unterwegs und habe am Handy auf das Ergebnis geschaut und zu den Mädels gesagt: Schaut einmal auf eure Handys, bei mir steht die Ester ganz oben, das gibt es ja nicht." Riegler findet es großartig, dass Ledecká diesen Spagat wagt. "Es ist richtig cool, sie zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt." Zumindest zu Beginn ihrer Karriere lief es bei Riegler ähnlich, sie war bis zum zwölften Lebensjahr im Kader der Alpinen. "Ich gehe heute noch gern Ski fahren und wechsle dann auf das Board, die Mischung finde ich gut." Gold sei für Ledecká aber nicht reserviert. "Das Niveau ist gewaltig."

Aber zeigen, was möglich ist, das will auch Claudia Riegler. Wird sie eventuell in vier Jahren in Peking noch einmal angreifen? Sie lächelt verschmitzt: "Ich habe aus den Spielen von Sotschi gelernt. Ich sage jetzt sicher nicht Nein."