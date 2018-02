Olympia-RTL der Damen auf Donnerstag verschoben

Nach der Herren-Abfahrt ist bei den Winterspielen in Pyeongchang am Montag auch der Damen-Riesentorlauf abgesagt worden. In Yongpyong blies der Wind so heftig, dass selbst beim ersten Alpinski-Technikbewerb eine Durchführung unmöglich war. Eine Böe erfasste eine TV-Kamera, die von einem knapp zehn Meter hohen Podest in die Tiefe stürzte. Beide Rennen sollen am Donnerstag nachgeholt werden.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER An ein Rennen war nicht zu denken