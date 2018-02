Olympia: Salzburger Athleten kämpfen heute um Medaillen

Am Samstag finden bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die ersten Medaillenentscheidungen mit österreichischer Beteiligung statt. Als erste ÖOC-Aktive geht es für Langläuferin Teresa Stadlober aus Radstadt im Skiathlon der Damen um einen Podestplatz (ab 8.15 Uhr MEZ). Ein Platz unter den Top sechs scheint gemäß ihrer bisherigen Saisonleistungen möglich.

Die Skispringer absolvieren mit den Österreichern Manuel Fettner, Michael Hayböck, Stefan Kraft (SV Schwarzach) und Gregor Schlierenzauer ihre erste Medaillenentscheidung auf der Normalschanze (13.35 Uhr MEZ).

Ebenfalls im Einsatz sind die Biathletinnen Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer und Dunja Zdouc im Damen-Sprint (12.15 Uhr). Die Rodler Wolfgang Kindl, Reinhard Egger und David Gleirscher bestreiten die Einsitzerläufe eins und zwei, Snowboarder Clemens Millauer ist im Slopestyle in der Qualifikation im Einsatz.

Langlauftrainer ist optimistisch

Markus Gandler, der Sportliche Leiter im ÖSV für Skilanglauf und Biathlon, blickt den Langlaufbewerben der Winterspiele in Pyeongchang optimistisch entgegen. "Ich freue mich auf diese Olympischen Spiele. Ich glaube, wir zeigen uns von einer guten Seite", sagte der Tiroler wenige Stunden vor dem ersten Einsatz von Teresa Stadlober im Damen-Skiathlon am Samstag.

"Wir haben im Langlauf eine kleine, aber feine Mannschaft, eine sehr junge, aber ich glaube, eine sehr hoffnungsreiche. Teresa Stadlober ist das Zugpferd,", erklärte Gandler. Für die ÖSV-Langläufer seien es zwei wichtige Saisonen - mit Olympia und der kommenden Heim-WM 2019.

Auch im Hinblick auf die Titelkämpfe in Seefeld werden mit Ausnahme der Damen-Staffel alle Rennen besetzt, es sind insgesamt elf für das siebenköpfige Aufgebot. "Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, in diese Richtung ein Lebenszechen zu setzen", betonte der Olympia-Zweite von 1998. "Erfahrung zu sammeln im Hinblick auf die Heim-WM wird nützlich sein."

Von den Winterspielen in Südkorea habe er bisher nur den besten Eindruck, erklärte Gandler im Austria House. "Es sind Spiele der kurzen Wege, das habe ich so noch nicht erlebt. Alles ist top hergerichtet und alle sind freundlich. Jetzt liegt es an uns, die Leistungen zu bringen. Aber ich bin guter Dinge."

Neben Teresa Stadlober hob Gandler auch Dominik Baldauf im Sprint und Max Hauke in den Distanzrennen hervor. "Und besonders freue ich mich auf die Staffel, die erstmals seit Jahren dabei ist."

