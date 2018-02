Olympia: Silbermedaille für Rodel-Doppelsitzer Penz/Fischler

Peter Penz und Georg Fischler haben bei ihren zweiten Olympischen Spielen den bisherigen Karriere-Höhepunkt erreicht. Das Duo raste am Mittwoch im Eiskanal in Pyeonchang/Alpensia zu Silber. Mit zwei tollen Fahrten machten die Tiroler die vierte ÖRV-Medaille im Doppelsitzer-Bewerb in Folge perfekt. Damit hielt das ÖOC-Aufgebot in Südkorea bei zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze.

SN/GEPA pictures Die Silberne von Penz und Fischler ist Österreichs 21. Rodel-Olympiamedaille. SN/AP Die Silberne von Penz und Fischler ist Österreichs 21. Rodel-Olympiamedaille. SN/AP Die Silberne von Penz und Fischler ist Österreichs 21. Rodel-Olympiamedaille. SN/APA/AFP/MOHD RASFAN Die Silberne von Penz und Fischler ist Österreichs 21. Rodel-Olympiamedaille. SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Die Silberne von Penz und Fischler ist Österreichs 21. Rodel-Olympiamedaille. SN/APA/AFP/MOHD RASFAN Die Silberne von Penz und Fischler ist Österreichs 21. Rodel-Olympiamedaille. SN/gepa pictures/ andreas pranter Die Silberne von Penz und Fischler ist Österreichs 21. Rodel-Olympiamedaille. SN/AP Freudensprung: Peter Penz, Kollege Georg Fischler (verdeckt) hebt die Hände in die Höhe.