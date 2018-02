Olympia - Ski LIVE: Lindsey Vonn will in der Abfahrt Gold holen

Die Abfahrt der Damen bei Olympia 2018 in Pyeongchang (Südkorea) geht in der Nacht auf Mittwoch über die Bühne. Gold-Favoritin ist die Amerikanerin Lindsey Vonn. "Ich bin hier, um zu gewinnen", sagte die prominente US-Rennläuferin. Verfolgen Sie das Rennen ab 3 Uhr im SN-Liveticker - oder lesen Sie den Rennbericht gemütlich beim Frühstück nach!

Wie schon im Super-G sind bei Olympia auch in der Abfahrt am Mittwoch (3.00 Uhr MEZ) Lindsey Vonn und Sofia Goggia die Gold-Favoritinnen. Vermutlich ist es die letzte Olympia-Abfahrt von Lindsey Vonn. Aber bereits der Super-G hat mit dem Sensationssieg von Ester Ledecka vor Anna Veith gezeigt, dass die Piste in Jeonsgeon gut ist für Überraschungen.

Vonn startet nach der Abfahrt noch in der Kombination, aber eher nicht im Teambewerb. "Ted Ligety ist schon weg, Mikaela Shiffrin startet nicht, also werden wir nicht das stärkste Team haben."

Bei den ÖSV-Damen ist Cornelia Hütter Österreichs größte Hoffnung, obwohl die Steirerin nach Kreuzbandriss in einer Comeback-Saison steht. Gleich die erste Weltcup-Abfahrt nach der Rückkehr hat die 25-Jährige in Lake Louise gewonnen, dank Fix-Qualifikation konnte sich Hütter in Korea als einzige ÖSV-Läuferin gezielt auf das Rennen vorbereiten. Neben Hütter starten für Österreich Ramona Siebenhofer, Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier.

(SN)